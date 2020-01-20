المهدوي: مؤتمر برلين “أنعش اتفاق الصخيرات”

قال المحلل السياسي والمهتم بالشأن الليبي أحمد المهدوي، إن ما حدث في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية يعد بمثابة “إنعاش لاتفاق الصخيرات”.

وأضاف المهدوي في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS” الاثنين، أن القيادة العامة للجيش الوطني دخلت المفاوضات بأرضية تختلف عما كانت عليه في 2014، مشيرا إلى أن هناك ضبابية حول مطالبة المؤتمر بعدم التدخل في ليبيا ومدها بالسلاح، حيث كان من المفترض أن يتم توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أدلى بتصريحات نارية هدد فيها أوروبا بعمليات إرهابية في حال سقطت حكومة الوفاق.

وبيّن المهدوي أن ما ينقص مؤتمر برلين هو إدارة حقيقية، حيث لم تكن هناك رؤية واضحة للأزمة في ليبيا من قبل المجتمعين، مضيفا أن المطلوب هو وضع استراتيجية واضحة من شأنها أن تخرج ليبيا من حال الانسداد السياسي الحاصل، وفق تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية