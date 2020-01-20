حفتر يبحث مع نورلاند تطورات الأزمة الليبية

عقد القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر اجتماعا مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا / ريتشارد نورلاند؛ بحسب ما أعلنه مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وتم خلال هذا اللقاء بحث التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية خاصة بعد عقد مؤتمر برلين، وتطرق الجانبان إلى حرب القوات المُسلحة على الإرهاب والعصابات المسلحة ، ودورها في تحرير عدد من المدن الليبية من التنظيمات الإرهابية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات جمعت الطرفين وكان آخرها في التاسع من يناير الجاري، في العاصمة الإيطالية روما، وحضره إلى جانب السفير نورلاند كل من نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيكتوريا كوتس، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والمصرية هنري ووستر، وأعرب فيه المسؤولون الأمريكيون حينها عن “قلق الإدارة الأمريكية البالغ إزاء التدخل الأجنبي السام في النزاع”، وأكدوا مجددا دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

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