إيطاليا: ترحيب حذر بإرسال بعثة حفظ سلام أوروبية إلى ليبيا

رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أنه “من الصواب الحذر” الحديث عن إرسال بعثة مراقبة أو حفظ سلام أوروبية إلى ليبيا.

وبحسب آكي قال دي مايو للصحفيين، على هامش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل، إن “الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد التزم ببناء مقترح مع جميع الدول الأعضاء سنفعل ذلك، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصواب أن يكون هناك حذر في تناول موضوع مهمة المراقبة أو حفظ السلام”.

وأضاف “هذه المسألة مهمة للغاية: علينا أن نعمل بشكل وثيق لمتابعة (مخرجات) مؤتمر برلين”، حيث “وافقنا على 55 نقطة” مردفا “يتعين علينا الاستمرار باتجاه جعل الجانبين يتحاوران مع بعضهما البعض”، في إشارة إلى طرفي الصراع المسلح في ليبيا