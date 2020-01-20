الاتحاد الأوروبي: لازلنا بصدد استكشاف خياراتنا في ليبيا

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن مؤسسات الاتحاد ستدرس المساهمة في كيفية مراقبة القرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا.

وأشار بوريل في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد اليوم، إلى أن الأمر لا زال برسم النقاش، حيث “يجب مراقبة حظر السلاح براً وجواً” بحسب آكي.

وأوضح بوريل أن تدفق السلاح لليبيا يأتي من البر أكثر منه من البحر معتبرا أن ما جرى في ليبيا ليس وقفاً لإطلاق النار، بل هدنة يجب تطويرها لتصبح وقفاً ثابتاً وصلباً لإطلاق النار.

ورأى أن لدى الاتحاد طيفاً واسعاً من الخيارات في ليبيا لا زال بصدد استكشافها.

وكان وزراء الخارجية قد كلفوا بوريل سابقاً بمهمة الحديث مع جميع الأطراف للبحث عن حل سياسي لليبيا.