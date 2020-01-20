السعيدي: المجتمع الدولي يسعى لإطالة أمد الأزمة الليبية

تحركات دولية متسارعة بشأن ليبيا منذ إعلان قائد الجيش خليفة حفتر التوجه لحسم المعركة في العاصمة طرابلس.. التحركات تمثلت في قيام تركيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا ثم طرح موسكو وأنقرة مبادرة لوقف إطلاق النار وبعدها بأيام اجتماع 11 دولة في برلين لبحث الأزمة التي تشهدها ليبيا.. للحديث عن التطورات السياسية وارتباطها بالمشهد العسكري التقينا عضو مجلس النواب علي السعيدي

كيف تنظرون إلى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا؟

أهم ما جاء به مؤتمر برلين هو إبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المشهد الليبي بالتزامن مع فقده لمصادر تمويله في سوريا وقيامه باللجوء إلى حكومة الوفاق التي فقدت أيضا قدرتها على تمويل الجماعات الإرهابية بعد قرار الشعب الليبي غلق الموانئ النفطية ووقف نزيف الثروات الليبية.

ما رأيك في موقف المجتمع الدولي من ليبيا؟

المجتمع الدولي يسعى لخلط الأوراق في البلاد عبر سعيه لإعادة إحياء اتفاق الصخيرات الذي ثبت فشل الأجسام المنبثقة عنه خاصة وأنه لم ينجح في حل أي من الملفات العالقة في البلاد منذ 4 أعوام بل زادها تعقيدا.

وعموما يمكن القول أن المجتمع الدولي يسعى لإطالة أمد الأزمة في ليبيا التي قام بإسقاطها عام 2011

إلى أي مدى تعول على اتفاق وقف إطلاق النار في إنهاء الأزمة بالبلاد؟

أعتقد أن هذا الاتفاق هش خاصة وأن قوات الوفاق قامت بخرقه عدة مرات آخرها ليل الاحد في منطقة قصر بن غشير.

ما أهمية لقاء موسكو برأيك؟

لقاء موسكو الذي جمع قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج جاء بموجب رغبة تركية في وقف القتال والتفاوض لأن الجيش قادر على حسم المعركة وهو الأمر الذي تخشى منه تركيا لذلك فإن عدم توقيع الجيش على الاتفاق يعتبر خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح

كيف تابعت تصريحات أردوغان بشأن ليبيا؟

أردوغان فقد البوصلة واتضح ذلك في حديثه عن أنه لا سلام في ليبيا بغير تركيا ما يدل على أنه يرغب في جعل طرابلس هي إدلب رقم 2 لكن الجيش سيتمكن من حسم الأمر وقد قطع خطوات على هذا الطريق.

في أي سياق قرأت إقدام تركيا على نقل مرتزقة إلى ليبيا؟

يؤسفني استخدام الطيران المدني في جلب مرتزقة من سوريا إلى طرابلس في الوقت الذي يعاني فيه الجنوب من توقف خدمات الطيران.

وأود التأكيد على رفضي لتصريحات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التي أعرب فيها عن دعمه لجلب عناصر من الخارج للحفاظ على ما وصفها بالشرعية متجاهلا أنه لا شرعية تأتي من خارج الحدود وهنا لابد من التأكيد على أن حكومة الوفاق فاقدة للشرعية ولم يتم اعتمادها من مجلس النواب الذي يمثل الشعب الليبي.

هل تعول على لقاء جينيف المقرر بين مجلسي النواب والدولة؟

لا أعول عليه كثيرا فلقاء جينيف يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي بالتشاور مع مجلس الدولة وهنا تكمن المشكلة فمجلس الدولة في قبضة تيار الإخوان الذين يديرونه بالتعاون مع عناصر من الخارج وبالتالي فإنهم سوف يعرقلون أي مساعي حقيقية لاختيار شخصيات وطنية لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة وقد دخل المجلسين في جولات حوار سابقة لم يتوصل المشاركون فيها إلى نتائج إيجابية تذكر.

وما الحل برأيك؟

نحن لا نرغب في إراقة الدماء والتسبب في أزمات إنسانية ولكن التجارب على مدار السنوات الماضية أثبتت أن الحل يكمن في حسم المعركة عسكريا بالقضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة وسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على البلاد ثم تشكيل حكومة وإجراء انتخابات حرة نزيهة.

فالأزمة في ليبيا أمنية وليست سياسية كما يدعي المجتمع الدولي وبالتالي فإن انتهاء المشكلة الأمنية يعني عودة الاستقرار إلى ليبيا