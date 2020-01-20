دي مايو: تفعيل عملية صوفيا لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

وصف وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إعادة تشغيل عملية (صوفيا) البحرية الأوروبية لمراقبة الامتثال للحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، بـ”نقطة الانطلاق”. ولكنه رأى أنه يتعين أن تكون بتفويض “مختلف تماماً” عن ذلك السابق، في إشارة إلى مهمة انقاذ المهاجرين بمياه المتوسط، والتي تمّ تجميدها بسبب رفض إيطاليا اقتصار إنزالهم على موانئها.

وبحسب آكي أضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في تصريح للصحفيين الاثنين على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، “نحن مهتمون بأن تكون هناك بعثة مراقبة بوسعها بمراقبة وقف إطلاق النار، وأن يكون للاتحاد الأوروبي أدوات تمكِّنه من منع دخول الأسلحة إلى ليبيا”.

وبشأن كيفية تنفيذ هذه المهام، قال إن المسألة “ستعرض للنقاش في الاسابيع القادمة”. وأردف “هناك حديث عن إعادة تنشيط عملية صوفيا… قلت بوضوح أنه إذا كانت القضية هي استخدام التفويض الذي منحته الامم المتحدة للاتحاد الاوروبي لمراقبة حظر الأسلحة لتجنب إعادة كل الاجراءات، فقد تكون نقطة بداية”.