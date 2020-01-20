الاتحاد الأوروبي يوصي بإعداد قائمة عقوبات ضد تركيا تشمل شخصيات وكيانات

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين، إن وزراء الخارجية في الاتحاد أوصوا بإعداد قائمة عقوبات ضد تركيا تتضمن أسماء المسؤولين والكيانات المتخذة في حقهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر تركيا قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا، من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط بناء على اتفاقية مشبوهة مع حكومة السراج، خاصة في المياه القبرصية.

في حين ستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأرصدة وحظر إقراض الأموال للشخصيات والكيانات المدرجة أسماؤها على اللائحة.

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