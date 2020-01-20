الحويج يبحث تفعيل مكتب وزارة الخارجية بسرت

اجتمع وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج اليوم الاثنين مع مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة سرت زيدان عبدالله إبراهيم بحضور وكيل وزارة الخارجية حبيب الميهوب ومدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي ومدير مكتب التفتيش والرقابة خلف الله المهدي مفتاح ورئيس قسم العلاقات العامة بمكتب سرت علي فرج

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الوزير بارك خلال الاجتماع الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في ليبيا.

وأشار عبد الله إلى ما تعرض له مقر المكتب من خراب ودمار أثناء الحرب على يد الجماعات المتطرفة مؤكدا دعمه وتأييده الكامل للجيش والحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب.

وبحث المشاركون في الاجتماع آلية تفعيل عمل المكتب لتقديم الخدمات لكافة المواطنين والأجانب على الوجه الاكمل.