جهاز حرس المنشآت ينفي اتهامات صنع الله بوقوف الجهاز وراء وقف تصدير النفط

نفى جهاز حرس المنشآت النفطية ما وصفها بالادعاءات التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى رئيس الجهاز اللواء ناجي المغربي، والتي قال فيها إنه أصدر تعليمات لمراقبي الموانئ النفطية بإيقاف تصدير النفط.

وقال الجهاز في بيان له ردا على خطاب صنع الله الذي وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن إيقاف تصدير النفط جاء بناء على قرار وقف التصدير، الذي صدر بموجب بيان ملتقى القبائل والمدن الليبية بميناء الزويتينة النفطي في السابع عشر من يناير الجاري على مسمع ومرأى العالم أجمع، مؤكدا أن رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية رهن إشارة وقرارات الشعب الليبي، وأنها مستمرة في تنفيذ واجبها الوطني المتمثل في حراسة وحماية وتأمين المنشآت النفطية.

وأشار البيان إلى أن صنع الله تناسى وتجاهل مجهودات القوات المسلحة وحرس المنشآت في تحرير الحقول والموانئ النفطية وتسليمها لهذه الموانئ بعد حمايتها وتأمينها.

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