الحراك الشعبي يؤيد غلق حقول وموانئ النفط احتجاجا على جلب حكومة السراج للمرتزقة

أكد حراك الغضب الشعبي بالجبل الغربي تأييده لإغلاق الحقول والموانئ النفطية، بسبب استخدام صادرات بيع النفط في جلب المرتزقة لقتال قوات الجيش الوطني والشعب الليبي، وطالب الحراك القيادة العامة للقوات المسلحة بحماية الشعب الليبي، وذلك بعد إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين، بالتزامن مع إغلاق حقول حوض النفط والغاز بالمنطقة الشرقية وموانئ الهلال النفطي، احتجاجا على دفع أموال لمرتزقة تقوم تركيا بإرسالهم إلى طرابلس.

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