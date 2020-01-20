مباحثات روسية تركية حول الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الدفاع الروسي في حكومة تسيير الأعمال سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي عددا من الملفات بينها الوضع في ليبيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بحسب أن الجانبين بحثا هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا.

وعقد أمس الاحد مؤتمر دوليا في برلين بشأن ليبيا أكد المشاركون فيه على الالتزام بالامتناع عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي والدعوة لهدنة تؤدي إلى وقف شامل للأعمال العدائية بالتزامن مع تسريح المسلحين مع تأكيد جميع الأطراف انفصالها عن أي جماعات إرهابية مدرجة على قائمة الأمم المتحدةوالدعوةلوضع ترتيبات أمنية مؤقتة يحمي من خلالها الجيش، والشرطة المناطق السكنية، والمرافق الحيوية