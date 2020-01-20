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سلامة يكشف لـ”218″ خفايا برلين.. ومصير “المرتزقة”

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يجب ان يكون هناك تعاون اوربى مع الجيش الوطنى لمحاربة المليشيات السورية الارهابية قبل ان تصل الى اوربا ويجب ان تكون هناك قوات مشتركة بقاعدة سرت الجوية لضرب تمركزات هذه المليشيات وهذا غير مرتبط بوقف اطلاق النار بين الليبيين فقط

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