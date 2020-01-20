The post سلامة يكشف لـ”218″ خفايا برلين.. ومصير “المرتزقة” appeared first on قناة 218.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
The post سلامة يكشف لـ”218″ خفايا برلين.. ومصير “المرتزقة” appeared first on قناة 218.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
يجب ان يكون هناك تعاون اوربى مع الجيش الوطنى لمحاربة المليشيات السورية الارهابية قبل ان تصل الى اوربا ويجب ان تكون هناك قوات مشتركة بقاعدة سرت الجوية لضرب تمركزات هذه المليشيات وهذا غير مرتبط بوقف اطلاق النار بين الليبيين فقط
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