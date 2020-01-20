خطة أمنية لتسيير الحركة المرورية أمام مدارس ومعاهد مدينة شحات

قام قسم المرور في مدينة شحات بإعداد خطة أمنية لتسيير الحركة المرورية أمام المدارس والمعاهد المختلفة بالمدينة، وذلك بعد توجيهات من مدير أمن شحات العميد محمد فرج.

وقال رئيس قسم مرور شحات الرائد صلاح الدين محمد، إن الخطة تهدف إلى تشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعال طيلة فترة الدراسة، مضيفا في تصريحات لقناتنا أن قسم المرور كلف دورياته على مستوى المديرية بحصر المدارس الحيوية والتي تشهد إقبالا كثيفا، وتوفير الخدمات الأمنية في مناطقها وتسيير الحركة في الطرق المحيطة بها، كما أشار إلى أن الدوريات ستعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع توقف المركبات أمام المراكز التعليمية والتي تعيق انسيابية الحركة في شوارع المدينة.

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