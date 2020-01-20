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بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

20 January, 2020

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين اجتماعا مع رئيس جهاز الشرطة القضائية عبداللطيف بوهدمة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مناقشة أوضاع الجهاز والاستعدادات الجارية لاستقبال دورة للضباط، إضافة إلى أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي يشرف عليها جهاز الشرطة القضائية.

وقدم بوهدمة خلال الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد تقريرا حول المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل، فيما أكد الثني على ضرورة إيجاد أفضل الحلول لضمان سير العمل على أكمل وجه.