مركز طبرق الطبي يجري 1050 عملية قسطرة قلبية في 2019

أعلن مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، أن المركز أجرى 1050 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال عام 2019.

وقال الجالي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن مركز طبرق الطبي وفي سابقه من نوعها أجرى خلال عام 2019 الماضي قرابة 1050 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية لحالات من كافة مدن ليبيا.

وأضاف الجالي أن المركز سخر إمكاناته كافة من خلال استدعاء استشاريين متخصصين لإقامة مثل هذه العمليات من جهة وتدريب العناصر الطبية بالمركز من جهة أخرى، «هذه العمليات مجانية لكافة الليبيين من كافة المدن رغم أنها تكلف بالعيادات الخاصة أو بالخارج أكثر من 20 ألف دينار».

ويقدم مركز طبرق الطبي خدماته الطبية للمنطقة الممتدة من إمساعد شرقا إلى البيضاء والمرج غربا حتى الجغبوب جنوبا.

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