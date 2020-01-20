السراج: لا نتردد في التعامل مع أي طرف لدعمنا في «دحر الاعتداء»

قال رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، إن حكومته «لا تتردد في التعامل مع أي طرف لمساعدتنا ودعمنا في دحر هذا الاعتداء بأي طريقة، لأننا في حالة دفاع عن النفس شرعيا» في إجابته على تساؤل مذيعة bbc حول مقاتلين سوريين إلي جانب المقاتلين في طرابلس.

لكن السراج أكد خلال الحوار الصحفي الذي عقده علي هامش مشاركته في مؤتمر برلين، أن الكثير من الفيديوهات المنتشرة لنقل مقاتلين قيل إنهم قادمون من سورية «مفبركة» وليست مصورة في ليبيا، ووصفها بـ«محاولة ضمن الحرب الإعلامية التي تقودها بعض الأبواق ومن يحالفونهم».

وتابع السراج أن أحدا لا يتحدث عن الدعم الذي تلقاه «الطرف الآخر»، علي مدي السنوات الثلاثة الماضية، مضيفا «لا يجب أن يلام الطرف المدافع عما يقوم به لمواجهة الهجوم عليه».

وشدد على أن توقيع مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا حدث «جهارا نهارا»، بين حكومتين معترف بهما دوليا، بما تشمله من «التدريب ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وإطار أمني عام».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا