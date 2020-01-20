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أزمة إمدادات الوقود على طاولة الثني والبدري

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس “الحكومة الليبية” عبدالله الثني، الاثنين، ضرورة إيجاد حل للعراقيل التي تواجه وصول الوقود والمحروقات لبعض البلديات.

وجاء تأكيد الثني خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، حيث بحثا المشاكل والعراقيل التي تواجه وصول الوقود والمحروقات لبعض البلديات ووضع الحل الجذري لهذه الإشكالية.

كما ناقش الطرفان سبل إيجاد حل لمعالجة التلوث البيئي الناجم عن الحقول النفطية وتأثيرها على السكان القاطنين بالمناطق القريبة من حقول الإنتاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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