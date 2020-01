أخبار ليبيا24 ذكر مصدر مطلع اليوم الإثنين أن عدد من عناصر المليشيات في طرابلس اقتحموا مقر وزارة الصحة في طريق الشوك في المدينة. وأوضح المصدر أن الاقتحام كان بسبب إيقاف الوزارة إجراءات عدد منهم والخاصة بتسفير بعض الجرحى إلى دولة ألمانيا لأجل تلقي العلاج. وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق أوقفت إجراءاتهم […]

