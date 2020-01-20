شركة السهم تعلن تشغيل أحد مسارات الحافلات الرئيسة

أعلنت شركة السهم للنقل العام المساهمة، عن تشغيل أحد المسارات المهمة والرئيسة للحافلات وهو المسار الأزرق 13، الخاص بجزيرة الفرناج إلى مسجد أبو جليدة والرجوع.

وقالت الشركة في بيان، الاثنين، إن الحافلات ستتواجد في المحطات من الساعة 7 صباحاً ويستمر مرورها على المناطق الخاصة بالمسار حتى السابعة مساء، وحددت سعر الركوب بدينار ونصف.

وبيّنت الشركة أماكن المحطات كالتالي:

المحطة 33: جزيرة الفرناج – أمام مصرف الجمهورية

المحطة 29: أمام مركز طرابلس الطبي.

المحطة 27: أمام جامعة طرابلس.

المحطة 6: أمام جامعة طرابلس .

المحطة 25: عمارات سيدي المصري – مقابل وزارة الزراعة.

المحطة 9: سيدي المصري – بجانب الجسر.

المحطة 22: طريق السكة – الحديقة قبل شارع المعدات الطبية.

المحطة 12: طريق السكة – بجانب جسر المشاة

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