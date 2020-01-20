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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 January, 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ،الاثنين ،حالة القوة القاهرة على تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل النفطيين.

ونقلت وكالة رويترز، عن وثيقة أرسلتها المؤسسة الوطنية للنفط إلى المتعاملين لديها، تؤكد أن أفرادا تحت إشراف حرس المنشآت النفطية أغلقوا خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة بعد تعليمات بإيقاف صادرات النفط من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ناجي المغربي و علي الجيلاني التابعين لقوات الجيش الليبي.