الدعم المركزي تاجوراء تنتشر في القره بوللي (صور)

انتشرت الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، الاثنين، داخل بلدية القره بوللي والتمركز على طريق الساحلي والطرق الفرعية.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق بصفحتها بـ”فيسبوك”، إن هذه الخطوة تأتي حسب الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الفرع، لتأمين الطريق الساحل والحفاظ على أمن المواطن وسلامته والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية.

ونشرت الوزارة تظهر انتشار الدوريات على طريق الساحلي والطرق الفرعية في بلدية القره بوللي.

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