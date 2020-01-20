ترهونة.. تخريج دفعة كبيرة لمنتسبي الجيش والشرطة‎

شهدت مدينة ترهونة حفلا حاشدا لتخريج الدفعة العاشرة من منتسبي الجيش الوطني بمركز التدريب والدفعة الثانية من منتسبي مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بـ”الحكومة الليبية”.

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز التدريب، جميع مكونات بلدية ترهونة، وذوي الخريجين البالغ عددهم 950 جنديا نظاميا سيدخلون جبهات المعارك.

واشتمل البرنامج العام للاحتفال على استعراض لعشرات الكراديس من الخريجين وجولة بالهرولة تخللت شوارع المدينة.

وعبّرت أجواء الحفل عن جاهزية الخريجين كأفراد ضمن المؤسستين النظاميتين العسكرية والأمنية الشرطية لخدمة للمواطن والوطن.

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