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ترهونة.. تخريج دفعة كبيرة لمنتسبي الجيش والشرطة‎

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة ترهونة حفلا حاشدا لتخريج الدفعة العاشرة من منتسبي الجيش الوطني بمركز التدريب والدفعة الثانية من منتسبي مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بـ”الحكومة الليبية”.

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز التدريب، جميع مكونات بلدية ترهونة، وذوي الخريجين البالغ عددهم 950 جنديا نظاميا سيدخلون جبهات المعارك.

واشتمل البرنامج العام للاحتفال على استعراض لعشرات الكراديس من الخريجين وجولة بالهرولة تخللت شوارع المدينة.

وعبّرت أجواء الحفل عن جاهزية الخريجين كأفراد ضمن المؤسستين النظاميتين العسكرية والأمنية الشرطية لخدمة للمواطن والوطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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