سلامة عقب مؤتمر برلين: المسارات الثلاثة حول ليبيا بدأت تعمل

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن المسارات الثلاثة (العسكري والاقتصادي والسياسي) لحل الأزمة الليبية بدأت تعمل، مشيرا إلى أن المسار السياسي سينطلق نهاية الشهر الجاري.

وعبر سلامة خلال لقائه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الإثنين، عن نيته دعوة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5)، خلال أيام لعقد اجتماعها بعد تسلمه أسماء أعضائها من كلا الطرفين الليبيين.

وقال سلامة: “المسارات الثلاثة بدأت تعمل.. المسار العسكري والأمني يتألف من 5 ضباط نظاميين من كل طرف، ولقد تسلمت الأسماء الخمسة من كلا الطرفين، وسأدعو خلال أيام للاجتماع الأول للجنة العسكرية، أما اللجنة المالية والاقتصادية فقد بدأت اجتماعاتها في السادس من يناير، والمسار السياسي سيبدأ عمله نهاية الشهر الجاري”.

وأشار سلامة، إلى أنه في المرحلة الحالية الأولوية هي للمسارات الثلاثة وعلى رأسها المسار الأمني والعسكري الذي أعرب عن أمله في دفعه إلى الأمام خلال أيام في جنيف.

أما عن المسار السياسي فأوضح سلامة، أن المسار السياسي يقوم على اختيار 13 عضوا من مجلس النواب، و13 أخرين من المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة ونساء وممثلي المكونات وما شابه تختارهم البعثة ويجتمعون مع المندوبين القادمين من مجلس النواب ومن مجلس الدولة.

وبيّن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، أن هذا المسار يشمل “البحث في كل المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات، وبينها مصير مسودة الدستور، التي تم التفاهم عليها في الهيئة التأسيسية ومصير قوانين الانتخاب الضرورية وتحديد موعد الانتخابات وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة لعموم ليبيا، تشرف على إجراء الانتخابات”، وفق قوله.

وأضاف غسان سلامة، أن الجزء الأساسي من خطة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5) هو الحرص والمطالبة بمغادرة كل المقاتلين الأجانب للأراضي الليبية في أسرع وقت، قائلا: “نحن في اللجنة العسكرية الأمنية (5+5) جزء أساسي من خطتنا هو أن نطلب ونحرص على مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت”.

ونوه سلامة، إلى أنه “تم البحث في المقاتلين غير الليبيين الذين يتدفقون منذ بدء الحرب، مؤكدا أن “هناك مقاتلين جاؤوا من سوريا لكن هناك مقاتلون من مناطق أخرى مثل السودان وتشاد وغيرها من الأماكن والدول الأخرى”.

وانعقد في العاصمة الألمانية برلين، أمس الأحد، مؤتمرا دوليا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.

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