مساعٍ لاحتواء مرض حمى الوادي المتصدع بالكفرة

ناقش مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين النجار، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية د. زكريا الختال، آلية احتواء مرض حمى الوادي المتصدع في الكفرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الاثنين بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في منطقة قرجي بالعاصمة طرابلس، وفي بيان للمركز.

ووفق البيان، فقد اتفق الطرفان خلال الاجتماع على تشكيل فريق من المؤسستين لزيارة بلدية الكفرة والاطلاع على الوضع الوبائي بالمنطقة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعية بالتنسيق مع إدارتي الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمركز الوطني للصحة الحيوانية حول المرض وكيفية التعامل معه والوقاية منه.

يشار إلى أن المركز الوطني للصحة الحيوانية قد أعلن الفترة الماضية اكتشافه لمرض حمى الوادي المتصدع بالكفرة خلال عملية المسوحات الدورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية