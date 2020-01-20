تجدد الاشتباكات والقصف المدفعي لليوم الثاني في طرابلس

اكدت مصادر مطلعة أن اصوات الاشتباكات تسمع بشارع (ولي العهد) بطريق المطار ومنطقة ابوسليم جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن اشتباكات قوية بالمدفعية تسمع بمحور عين زارة وسط انباء عن استخدام المقاتلين السوريين لسلاح المدفعية 106 بشكل عشوائي بالمنطقة.

وتجددت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور جنوبي العاصمة طرابلس فجر الاثنين بعد ساعات من انتهاء مؤتمر برلين.

وتدور معارك منذ أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي التي تسعى لدخول العاصمة طرابلس.

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