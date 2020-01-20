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تجدد الاشتباكات والقصف المدفعي لليوم الثاني في طرابلس

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اكدت مصادر مطلعة أن اصوات الاشتباكات تسمع بشارع (ولي العهد) بطريق المطار ومنطقة ابوسليم جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن اشتباكات قوية بالمدفعية تسمع بمحور عين زارة وسط انباء عن استخدام المقاتلين السوريين لسلاح المدفعية 106 بشكل عشوائي بالمنطقة.

وتجددت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور جنوبي العاصمة طرابلس فجر الاثنين بعد ساعات من انتهاء مؤتمر برلين.

وتدور معارك منذ أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي التي تسعى لدخول العاصمة طرابلس.

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المشهد

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تعليقات

  • انها ليست اشتباكات يا جاهل. الجميع يعلم ان الجيش الوطني بحارب في الارهاب و مرتزقة القردخان. و للاسف مافيش و لا محطه من الداعمين للجيش تنقل الصوره واضحه. مذيعي ليبيا الحدث كانهم افغان لحي و غباء و جهل لغه عربيه مكسره. انهم ليسوا مديعين و لا صحفيين. رعاع باحثين علي لقمة العيش خاصة د اجمد القماطي رجل بائيس جبان يكرر في مواضيعه البائسه دون ملل و اذا كانت خبرته في الطب زي خبرته في الصحافه عليه ان يعود الي فصول الدراسه لانه غبي بامتياز. و قناة ليبيا 218 تستضيف الا في اللي يكرهوهم الليبيين زي غوقه و المنحرف البجعه. ريحونا من قنواتكم الكذابه الممله

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  • لا عليك أخ مجدي ليس لديهم المقدره فعل أي شئ لذلك هم احضروا مرتزقه سوريين وحتي بالمرتزقه فلن يستطيعوا فعل شئ اللهم حرب نفسيه فقط أكيد مناوشات بسيطه بس أعلام اخوان الشيطان يضخموا فيها لكي يرفع معنويات ميليشياتهم المنهاره

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