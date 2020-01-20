مصادر: قوات الجيش وسلاح الجو تفشل محاولة إلتفاف في وادي زمزم شرق مصراتة

قالت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الوطني الليبي وسلاح الجو أفشلت محاولة إلتفاف لقوات من مصراتة في منطقة وادي زمزم شرقي المدينة.

وأفادت المصادر أن سلاح الجو استهدف تجمع لقوات الوفاق في منطقة ( زمزم ) جنوب شرقي مدينة مصراتة، بعد قمحاولة تنفيذ عملية التفاف في منطقة وادي زمزم بطريق النهر.

وذكرت المصادر أن طيران سلاح الجو التابع للجيش استهدف رتل عسكري ضخم مكوم من قرابة80 سيارة مسلحة تابعة لقوات مصراتة بالقرب من منطقة زمزم شرقي المدينة وألحقت بهم خسائر فادحة، وفقاً للمصادر.

وتأتي هذه التطورات في ظل الإعلان عن هدنة منذ أكثر من أسبوع من قبل الجيش الوطني وحكومة الوفاق، وبعد يوم من انتهاء مؤتمر برلين. وسط خروقات متكررة واتهامات متبادلة بخرق الهدنة.

وتدور معارك منذ أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي التي تسعى لدخول العاصمة طرابلس.

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