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مصادر: قوات الجيش وسلاح الجو تفشل محاولة إلتفاف في وادي زمزم شرق مصراتة

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

قالت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الوطني الليبي وسلاح الجو أفشلت محاولة إلتفاف لقوات من مصراتة في منطقة وادي زمزم شرقي المدينة.

وأفادت المصادر أن سلاح الجو استهدف تجمع لقوات الوفاق في منطقة ( زمزم ) جنوب شرقي مدينة مصراتة، بعد قمحاولة تنفيذ عملية التفاف في منطقة وادي زمزم بطريق النهر.

وذكرت المصادر أن طيران سلاح الجو التابع للجيش استهدف رتل عسكري ضخم مكوم من قرابة80 سيارة مسلحة تابعة لقوات مصراتة بالقرب من منطقة زمزم شرقي المدينة وألحقت بهم خسائر فادحة، وفقاً للمصادر.

وتأتي هذه التطورات في ظل الإعلان عن هدنة منذ أكثر من أسبوع من قبل الجيش الوطني وحكومة الوفاق، وبعد يوم من انتهاء مؤتمر برلين. وسط خروقات متكررة واتهامات متبادلة بخرق الهدنة.

وتدور معارك منذ أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي التي تسعى لدخول العاصمة طرابلس.

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المشهد

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تعليقات

  • إن الصحراى التي فرحانين بها ومسيطر عليها المتمرد حفتر ليست الا صحراى لا نملك فيها شجر ولا بشر وادي زمزم عبارة عن وادي قديم في صحراى المهم طرابلس وكل المناطق تعتبر صحراى ولا يسطر عليها المتمرد حفتر الا لانها صحراء وطرابلس معظم الاحياء والمناطق عند التوار الاحرار الاشاوس الابطال من جميع مناطق العالم

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  • الحق ان الملشيات تتصرف بالكذب ولا تلتزم بالعهد ولا عندهم اخلاق ،،، اذا دخل الجيش مصراتة فان طرابلس يحررها اَهلها فورا ويدخلها الجيش بدون قتال ،، عليكم أيها الجيش التوكل على الله ودخول المدينة التركية التي جلبت لكم المرتزقة ، ادخلوها والتزموا بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم واعلموا ان يوجد في المدينة ناس ابرياء ، ادخلوها حتى تنتهي المهمة وتستقر البلد ،، اللهم انصر الجيش الليبي ووحد ليبيا وحدة واحدة

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