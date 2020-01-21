عقوب يبحث سير عمل مستشفي أوباري العام

استقبل وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، بمقر إقامته بمدينة بنغازي، مدير مستشفي أوباري العام منصور الجندي.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سير عمل الأقسام الطبية والعلاجية بمستشفي أوباري العام، بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات الضرورية.

وناقش الاجتماع، جُملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات والمواضيع الصحية، تخصّ مستشفي أوباري، بهدف حلحلتها وفقاً للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالية، ضمن التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية بتلك المناطق، ومد جسور التواصل بشكل مباشر.

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