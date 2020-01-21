أردوغان: اليونان دعت حفتر إلى أثينا من أجل استفزاز تركيا

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن دعوة اليونان للمشير خليفة حفتر لزيارة أثينا، كانت من اجل استفزاز تركيا.

ويأتي تصريح أردوغان، خلال تصريح أدلى به للصحفيين، أثناء عودته من ألمانيا ومشاركته في مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية.

وأضاف الرئيس التركي عن اليونان، بقوله: “أحد الزعماء أبلغني بأن رئيس الوزراء اليوناني يريد إصلاح علاقات بلاده مع تركيا. قلت له عليه أولا أن يصلح خطأه (دعوة حفتر إلى أثينا)”. بسحب ما نقلته وكالة الأناضول.

وصرّح أردوغان حول مؤتمر برلين، أن تركيا عارضت ووقفت ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم السلام في ليبيا، بصفة المنسق عوضا عن الممثل الأمم المتحدة.

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