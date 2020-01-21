السويحلي يشنّ هجوما على خالد المشري: “على الباغي تدور الدوائر”

شنّ رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي، هجوما على رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعلى حزب العدالة والبناء.

وأشار السويحلي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه يُمثّل الليبيين منذ العام 2012 إلى العام 2014: “السويحلي يُمثل آلاف الليبيين الذين انتخبوه في 2012 و 2014، وإرادتهم أكبر من أنْ يصادرها المشري وحزبه الذي فر خارج البلاد في اليوم الأول للعدوان على طرابلس ثم عاد ليركب الموجة!”.

وحول حزب العدالة والبناء أضاف السويحلي في هجومه: ‏ “هذا الحزب بغى واستفحل شره وتغلغل في مفاصل الدولة، وبعزيمة الليبيين سنعيده إلى حجمه الحقيقي.”

وفي الرابع عشر من شهر يناير الجاري، أشار عبدالرحمن السويحلي، أن مدينة مصراتة والمنطقة الغربية، يُمثّلها تيار مدني وطني، لا يمكن اختزالها في حزب الإخوان أو أي حزب آخر.

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