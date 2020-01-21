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بلدية سبها تعلن تسليم موقع عيادة حي الطيوري لغرض الصيانة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية سبها تسليم موقع عيادة حي الطيوري “محلة القاهرة”، لغرض صيانة شاملة ونموذجية، بعد توقيع محضر تسليم العيادة الذي حضره عميد المجلس البلدي سبها حامد رافع  ومدير مكتب الخدمات الصحية بالبلدية عبد الجليل عبد الله، ومقاول شركة جبل تندي يوسف كيوي من الشركة المنفذة للمشروع ومهندس البرنامج الانمائي للأمم المتحدة – مشروع دعم الاستقرار أبوبكر كياري.

أشارت البلدية أن أعمال الصيانة والتأهيل، ستشمل إزالة كاملة لمعظم مرافقها المتهالكة وإعادة بنائها بشكل يطابق المواصفات الصحية والقانونية.

وأضافت بلدية سبها، أن عيادة حي الطيوري، ستعمل لتلبية احتياج أكثر من 15000 أسرة محدودة الدخل من جميع الخدمات الصحية الاساسية.

وأوضحت البلدية، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشاريع التطوير، والتي ستشمل معظم القطاعات الخدمية الهامة بالبلدية، يشرف عليها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبلدية سبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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