خبراء أمميون يؤكدون: لا وجود لقوات سودانية تقاتل مع الجيش في ليبيا

أكّدت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة، أنها لم تجد أي “أدلّة موثوقاً بها” على وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل إلى جانب الجيش الوطني في ليبيا، وأنها تؤكد على صحّة المعلومات التي ذكرتها مصادر إعلامية ليبية بعدم وجود مقاتلين من السودان مع الجيش الوطني الليبي.

وأشار تقرير الخبراء في الأمم المتحدة، ليس هناك أي دليل موثوق به على وجود قوات الدعم السريع في ليبيا، وأنها فنّدت كل الأخبار التي روّجت وجود مقاتلين من السودان يقاتلون مع الجيش الوطني.

وأضاف التقرير الأممي، أن مجموعات مسلحة من دارفور منخرطة في الصراع الدائر ، وأنها شاركت مع المتحاربين في ليبيا.

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