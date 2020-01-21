اخبار ليبيا الان

داخلية الوفاق تناقش توصيات اللجنة الفنية للتوصيف الوظيفي

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد خالد مازن، مع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للوصف والتوصيف الوظيفي لمركز الشرطة النموذجي “حي الأندلس”، الذي يعتبر أحد مخرجات المشروع الإنمائي المشترك لتطوير الشرطة والأمن.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الفنية الخاصة بالمشروع، ولأجل عرض أعضاء اللجنة نتائج وتوصيات عن تصميم مقترح عملي تنظيمي لمركز الشرطة النموذجي، إضافة إلى عرض خطة تدريبية تخصصية، تستهدف العاملين بالمركز وباقي المراكز التابعة لمديرية أمن طرابلس.

وأثنى الوكيل على الجهد التنظيمي، مؤكدا على مدى حرفية ومهنية القائمين عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك