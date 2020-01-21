داخلية الوفاق تناقش توصيات اللجنة الفنية للتوصيف الوظيفي

التقى وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد خالد مازن، مع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للوصف والتوصيف الوظيفي لمركز الشرطة النموذجي “حي الأندلس”، الذي يعتبر أحد مخرجات المشروع الإنمائي المشترك لتطوير الشرطة والأمن.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الفنية الخاصة بالمشروع، ولأجل عرض أعضاء اللجنة نتائج وتوصيات عن تصميم مقترح عملي تنظيمي لمركز الشرطة النموذجي، إضافة إلى عرض خطة تدريبية تخصصية، تستهدف العاملين بالمركز وباقي المراكز التابعة لمديرية أمن طرابلس.

وأثنى الوكيل على الجهد التنظيمي، مؤكدا على مدى حرفية ومهنية القائمين عليه.

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