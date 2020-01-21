صحة المؤقتة تبحث الاحتياجات المالية والصحية بمنطقة القواليش

التقى وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، مع وفد من منطقة القواليش بالجبل الغربي، لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصحة بالجبل، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واستعرض الاجتماع، عدد من المشاكل المتعلقة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، للمستشفيات، إضافة إلى المشاريع الصحية وبعض الأمور الإدارية والمالية في القطاع، والمتمثلة في صرف المخصصات المالية للمستشفيات القروية، بعد إتمام كافة الإجراءات الإدارية والمالية العالقة، بهدف إيجاد حلول سريعة وعاجلة للصعوبات الصحية.

وأبدى وزير الصحة خلال الاجتماع، استعداده التام لتقديم كافة الاحتياجات والمساعدات التي تحتاجها المرافق الصحية بالجبل الغربي، وفقا للإمكانيات المتاحة وطبقا للمعايير و المواصفات القياسية والعلمية والاحتياجات من الأدوية التخصصية والمعدات والمستلزمات الطبية وبرنامج التدريب والهيكل التنظيمي وتدارس المشاكل العالقة بالقطاع الصحي والصعوبات التي تواجهها.

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