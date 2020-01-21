أردوغان: لم نرسل قوات تركية لدعم الوفاق في طرابلس حتى الآن

صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم ترسل قوات لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، حتى الآن، مضيفا أن تركيا أرسلت مستشارين ومدربين لا قوات عسكرية.

ويأتي تصريح أردوغان، بعد عودته من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، والذي أشار فيه : “الخطوات التي اتخذناها بشأن ليبيا حققت توازناً في المسار السياسي”، بحسب موقع TRT التركي.

وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده ستعمل على مواصلة دعم المسار السياسي في ليبيا، إضافة إلى دعمها في الميدان مع حكومة الوفاق لمحاربة الجيش الوطني الليبي.

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