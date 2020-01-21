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أردوغان: لم نرسل قوات تركية لدعم الوفاق في طرابلس حتى الآن

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،  إن بلاده لم ترسل قوات لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، حتى الآن، مضيفا أن تركيا أرسلت مستشارين ومدربين لا قوات عسكرية.

ويأتي تصريح أردوغان، بعد عودته من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، والذي أشار فيه : “الخطوات التي اتخذناها بشأن ليبيا حققت توازناً في المسار السياسي”، بحسب موقع TRT التركي.

وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده ستعمل على مواصلة دعم المسار السياسي في ليبيا، إضافة إلى دعمها في الميدان مع حكومة الوفاق لمحاربة الجيش الوطني الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • سلطان معتوه مسطول ومحشش لانه يتنفس الكذب يناقض نفسه كل مرة فقد عقله ولاسع على الاخر من كثرة الخوازيق التى دخلت مؤخرته ويعرف ان اخر مسمار فى نعشه من ليببا

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  • ارسلهم فقط. و علينا إعادتهم الي تركيا اشلاء و في صناديق باذن الله عاجلا و غير اجل. يا خنزير يا صهيوني

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  • وآخيراً نكتشف بأن أوردغان بالإظافة الى أنه عميل للصهيونية ، فهوَ لديهِ
    انفصام الشخصية (Schizophrenia) وهو اضطراب نفسيّ يعاني بسببه الشخص من تغيّرات غير طبيعيّة في التفكير والمشاعر والعواطف والتصرّفات، ويعدّ اضطراب الشخصيّة اضطراباً مزمناً، وله آثار سلبيّة اجتماعيّة وطبيّة على المريض.

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