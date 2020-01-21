الهلال الأحمر الجزائري يُرسل 100 طن مساعدات إلى ليبيا

أعلن الهلال الأحمر الجزائري، إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، تحتوي على مواد غذائية وأدوية، بناءًا على توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأعطت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، الإذن بانطلاق شحنة المساعدات التضمانية الثالثة، لأهالي مدينة غدامس، بديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة، بحسب ما أفادت به الإذاعة الجزائرية عبر موقعها الرسمي.

أوضحت بن حبيلس، أن المساعدات تتكون من مواد غذائية ومياه معدنية وأدوية وأفرشة ومولدات كهربائية، مُقدّمة من الحكومة الجزائرية للشعب الليبي، وأن إرسالها سيتم عن طريق جسر جوي عسكري، من مطار “بوفاريك” عبر ثلاث طائرات شحن باتجاه عين أمناس.

وأشارت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أن هذه المهمة تأتي بعد تكليف الحكومة بالعملية الانسانية، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، تجمعه بالهلال الأحمر لجزائري اتفاقية شراكة وتعاون.

وأكدت بن حبيلس، توجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون، تُعبّر عن تمسّك الشعب الجزائري بروابط الأخوة التي تجمعه مع الشعب الليبي، وأن هذه المساعدات موجهة لأهالي مدينة غدامس.

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