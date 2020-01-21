بلدية جالو تشهد افتتاح مركز الرقابة على الأغذية مكتب الواحات

أعلن المجلس التسييري لبلدية جالو، افتتاح مركز الرقابة على الأغذية مكتب الواحات، بالقرب من مستشفى جالو.

وحضر حفل الافتتاح، بلديات كلا من جالو وأوجلة واجخره ومدير الخدمات الصحية وجهاز الحرس البلدي ومكتب الاقتصاد ومدير مدرية أمن جالو الواحات، ومدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة.

وأكد مدير مكتب الرقابة على الأغذية والادوية الواحات، مهيدي مسعد الصادق، أن المكتب سيباشر مهامه خلال الأيام القادمة، للتفتيش على المطاعم والصيدليات وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي للمواطن.

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