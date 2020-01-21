تعليم الوفاق تشارك أعمال المنتدي العالمي للتعليم في لندن

أفادت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، أنها تشارك باسم ليبيا في المنتدي العالمي للتعليم 2020 الذي انطلق يوم أمس الأثنين، ويستمر حتى 22 يناير الجاري، بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

ويُمثّل ليبيا وفد رسمي يترأسه وزير التعليم المكلف وعضو المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد، وعضوية كل من مدير مكتب التعاون الدولي، مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومدراء عامون لمصلحة المرافق التعليمية، والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم والمركز الوطني لضمان الجودة ومستشار الوزير.

وأشارت الوزارة، أن الوفد الليبي عقد اجتماعات كان منها مع وزير التعليم المغربي والمدير التنفيذي لوكالة الجودة البريطانية والمدير التنفيذي لمؤسسة كامبريدج الدولية للبرامج التعليمية في العالم، إضافة إلى عقد أعضاء الوفد اجتماعات ثنائية مع ممثلين من الجهات الدولية التي تربطها علاقات أكاديمية بليبيا، على هامش اليوم الأول للمنتدى.

والمنتدي العالمي للتعليم، يعدّ منتدى سنوي تشارك فيه هذا العام أكثر من 90 دولة يمثلها وزراء تعليم و مسؤولون في المؤسسات التعليمية الدولية.

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