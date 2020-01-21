«عمل الوفاق» تحذر من التعامل مع مراكز التدريب الوهمية

حذر وكيل وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق خالد الشرع، من التعامل مع المراكز التدريبية الوهمية التي تمارس عملها بدون إذن مزاولة رسمي.

وأشار الشرع إلى استقبال الوزارة شكاوي عديدة حول تقديم بعض المراكز غير المعتمدة الخدمة التدريبية بدون معايير ولا متابعة، مستغلة في ذلك احتياجات بعض الأفراد مقابل مبالغ مالية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأوضح أن الوزارة أخطرت وسائل الإعلام لعدم التعامل مع هذه المراكز، مؤكدا أن الشهادات الممنوحة من قبلهم غير ذات قيمة ولا تخرج عن كونها «نصبا ووهما».

يذكر بأن مركز الجودة والمعايرة المهنية التابع لوزارة العمل بصدد إصدار دليل جودة التدريب، كما يعتمد المراكز ذات الكفاءة وفقا لمعايير الجودة المنصوص عليها قانونا.

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