صورة من كواليس مؤتمر برلين.. ماذا كان يفعل الزعماء؟

نشر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، صورة جمعته مع قادة العالم المشاركين في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية خلال جلسة نقاشية على هامش القمة التي اختتمت فعالياتها الأحد.

وشارك في الجلسة، التي أشار إليها كونتي في الصورة، كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي معلقاً على الصورة التي نشرها على حسابه على فيسبوك: “نعمل من أجل وقف النار وإطلاق عملية سياسية وإجراء الإصلاحات المتعلقة بالخطة السياسية والاقتصادية والأمنية”، لافتاً إلى أن بلاده “تؤمن بقوة الدبلوماسية والسياسة وتعتبر الحل العسكري غير مقبول، وعلينا جميعاً مشاركة هذا الهدف في برلين”.

وكانت فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا قد انتهت مساء الأحد بصدور بيان ختامي أكد التزام قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ودعوا إلى وقف العمليات القتالية وخفض التصعيد والتزام “وقف دائم لإطلاق النار” في البلاد، إضافة إلى تعهد المشاركين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.