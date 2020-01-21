الأمم المتحدة تكشف حقيقة وجود قوات سودانية تقاتل في ليبيا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

21 January, 2020

أكّدت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة أمس الإثنين، أنّها لم تجد “أدلّة موثوقاً بها” تؤكّد صحّة معلومات أوردتها وسائل إعلام ليبية بشأن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي.

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في الأشهر الأخيرة أنّ مئات من عناصر “قوات الدعم السريع”، القوات شبه العسكرية التي تنضوي رسمياً تحت قيادة القوات المسلّحة السودانية، تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات الجيش الوطني في الهجوم الذي يشنّه للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني.

لكنّ مجموعة الخبراء الأمميّين فنّدت في تقرير نشر الإثنين هذه الادّعاءات.