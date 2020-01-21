وصول 8 ملايين دينار إلى مصارف في سرت بعد غياب 5 أشهر‎

وصلت اليوم الى مصرفي الوحدة الرئيسي سرت ووكالة مصرف الوحدة الجامعة سرت سيولة نقدية تقدر ثمانية ملايين دينار ليبي من إدارة فروع مصارف الوحدة بنغازي وذلك بعد غياب للسيولة النقدية للمصرفيين مند شهر أغسطس عام 2019.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الإميل في تصريح صحفي إن مصرف الوحدة الرئيسي سرت تسلم إرسالية نقدية من السيولة تقدر بأربعة ملايين دينار بينما تسلم وكالة مصرف الوحدة الجامعة سرت ايضا أربعة ملاين دينار.

وأوضح أن إدارة المصرفيين وموظفيها شرعوا في إجراءات الخصم على زبائن المصرفيين الذين تقدموا بالصكوك المصرفية عن طريق مندوبي المكونات الاجتماعية لقبائل سرت باعتبارها الجهة المشرفة على آلية توزيع السيولة النقدية بسرت لكافة المصارف بسرت.

وأشار الإميل إلى أن قيمة السحب لكل صك مصرفي قيمته فقط 1300 دينار ليبي مع تقدير أصحاب الظروف الخاصة العاجلة والمرضى ووفقا للإجراءات وحسب السيولة النقدية.

هذا وسيتم توزيع السيولة على زبائن المصرفيين خلال بعد غد.

وطالب المجلس التسييري لبلدية سرت في مدكرة له الحكومة ومصرف ليبيا بتوفير سيولة نقدية للمصارف التجارية العاملة بسرت وعددها 8 مصارف بقيمة خمسين مليون دينار.