المسماري يزور بلدية سرت ويعقد اجتماعاً مع مجلسها‎

عقد ببلدية سرت أمس اجتماع موسع خصص لبحث المختنقات التي تواجه فرع جهاز الحرس البلدي سرت.

وضم الاجتماع عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي ورئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة الليبية لواء توفيق المسماري ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر وعضو المجلس عبد العالي هيبلو وعضو المجلس رئيس لجنة الأزمة فرج عبد المجيد وعضو المجلس السنوسي الدعيكي ورئيس لجنة ادارة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير لأحرش.

كما حضر الاجتماع مدير فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد أمبارك حسين وعدد من الضباط برئاسة الجهاز وعدد من الضباط بفرع جهاز الحرس بسرت.

وحسب مصدر إعلامي ببلدية سرت أنه خلال الاجتماع تم مناقشة المشاكل التي تواجه فرع الجهاز بسرت والمراكز التابعة له بالمنطقة.

وتم الاتفاق على بحث واستعراض الاحتياجات العاجلة للجهاز بسرت للنهوض والقيام بعملة على أكمل وجه وفقا للمهام والاختصاصات المناطة له.

واتفق الحاضرون على ضرورة التنسيق بين المجلس وادارة الجهاز وتكثيف دوريات العمل المكثفة لمراقبة الأسعار وخدمات النظافة بالمخابز والمطاعم والمقاهي والقصابين والحلاقين ومتابعة صلاحيات السلع والمواد الغدائية والادوية وكيفية الاستفادة من المصادرات من المواد الغدائية والسلع.