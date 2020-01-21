فيديو| محلل سياسي يكشف أهم التحديات التي تواجه ليبيا

قال رئيس مركز الأمة للدراسات والمحلل السياسي الليبي، محمد الأسمر، إن وقف إطلاق النار وجمع السلاح والقضاء على الجماعات المسلحة، تُعد أهم التحديات التي تواجه ليبيا، مشيرًا إلى أن الجماعات المسلحة تلعب دورا كبيرا في عرقلة الوصول إلى حل للأزمة.

وقال الأسمر، في تصريحات لـ”قناة الغد” إنه في الوقت الذي اجتمعت فيه كافة الأطراف في مؤتمر برلين لحل القضية، قامت الجماعات المسلحة الموالية للوفاق بقصف طريق المطار وعدة أماكن أخرى، مشيرا إلى أن القوات المسلحة التي يدعمها البرلمان والشارع الليبي، وضعت نفسها أمام مهمة تطهير ليبيا من الإرهاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد ملتزم بالانخراط أكثر في الأزمة الليبيىة من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وأوضح بوريل في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد أن الفريق الأوروبي المقترح إرساله إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار سيتضمن بعثة بقيادة عسكرية.

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