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هذا ما قاله سلامة عن محاسبة أردوغان بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، السبب وراء دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال سلامة لقناة 2018 نقلتها سبوتنيك إن حضور أردوغان لقمة برلين جاء بسبب تهديده بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، مؤكدا أن الرئيس التركي تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين مثل غيره، بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا وتابع “أنا لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه وقبل ذلك هذا الأمر لم يكن متوفرا… ولدي الآن تعهد منه”.

وأكشف عن مشروع سيتقدم به إلى لجنة 5+5 من أجل سحب جميع المقاتلين والمرتزقة غير الليبيين من الأراضي، معترفا بوجود أكثر من 2000 من المرتزقة في الأراضي الليبية.

وتحدث سلامة عن مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، قائلا إن “مذكرة التفاهم الأمنية عقدت بعض الأمور في ليبيا وزادت من التصعيد، بينما تمس مذكرة التفاهم البحرية مصالح دول أوروبية لاسيما قبرص واليونان”، مؤكدا أن المذكرة الأمنية قد تتأكد أو تلغى من قبل دولة ليبية موحدة، في حين مصير مذكرة التفاهم البحرية تحدده محكمة العدل الدولية لأن ليبيا وتركيا لم توقعا على معاهدة اتفاق البحار.

وأوضح سلامه أن الليبيين يخطئون باستخدام النفط في النزاعات السياسية، معربا عن أمله في أن يتوصلوا إلى قناعة بأن النفط يطعمهم جميعا، مبينا أنه يسير بسرعة لإنجاز المسار المالي والاقتصادي والذي يضمن توزيعا عادلا للثروة، مؤكدا أنه يريد عزل النفط عن السياسة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الحمد لله ان اليونان والسودان لم تتعهدان بعدم ارسال قوات الى ليبيا وليس معك ورقة ضدهم

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  • النفط لا يطعمنا بل يذهب ايراده الي جيوب اللصوص والعصابات 50 عاما والليبيون محرمون من ثروة بلادهم وذلك المعتوه صنع الشيطان يكذب علينا ويكذب ويكذب …… # كفي كذبا للأسف سلامة لايعرف تشخيص الحالة الليبية كغيره ولن يعرف ابدا

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  • ياغسان هل ستحاسب الامارات, مصر, الروس, السودان, الاردن على دعمهم لحفتر الاسير وجعل الحرب فى ليبيا حرب بالوكالة؟؟؟
    والله ان هدا الحراك ليس من اجل الليبين بل من اجل مصالح الاوربيين ومن مخرجات المؤتمر لايريدون السلام فى ليبيا.
    اللهم اجعل كيدهم فى نحرهم

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