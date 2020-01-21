التكبالي يعلق على طلب السني من الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق إلى ليبيا

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علّق عضو مجلس النواب علي التكبالي اليوم الثلاثاء على طلب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المعين من قبل حكومة الوفاق، طاهر السني، من الأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي حقائق لـ “رصد الانتهاكات وجرائم الحرب” التي ادعى أن الجيش الوطني ارتكابها في العاصمة طرابلس.

وقال التكبالي على تويتر، “السيد السني، المُعين زورًا من قبل الميليشيات والسراج مندوبا لليبيا في الأمم المتحدة استهل وظيفته بطلب “لجنة تقصي حقائق” لما قام به الجيش”.

وأضاف، “رد الأمم المتحدة، كان: ليس هناك استثناء. اللجنة ستتقصى كل الأحداث بداية من 2011، وتدفعون التكاليف”. واختتم “وفي عز الكلام، سكت الكلام”.

وكان السني قد اجتمع رفقة الأمناء المساعدين للشؤون السياسية والأفريقية، قبل يوم من انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرس.

وطلب السني من انطونيو غوتيرس، دعم طلب الحكومة المتكرر لإرسال بعثة تقصي حقائق لرصد “الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات المعتدية منذ حوالي عشرة أشهر”، مشيراً إلى ضرورة وجود وقفة جادة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه هذه الاعتداءات.

كما طالب السني، “بعدم المساواة بين المعتدي والمدافع عن نفسه، والاستفادة من التجارب السابقة قبل المضي في أي مبادرات ومسارات سياسية”، وذلك وفقًا لما ذكرته بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة يوم السبت.

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