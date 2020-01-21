المحجوب يحذر أهالي طرابلس من “مرتزقة أردوغان”

حذر مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أهالي طرابلس من خطر المرتزقة السوريين الذين أوصلتهم تركيا إلى المدينة للقتال إلى جانب مُسلحي حكومة الوفاق.

وبحسب العميد خالد، يتمثل تهديد المرتزقة داخلياً في “التصفيات الميدانية التي يجريها هؤلاء مع كل مخالف لهم”، ومن جهة أخرى يُهدّدون دول الجوار بتوسيع رقعة الإرهاب والانفلات الأمني.

وجاءت تحذيرات المحجوب بعد أن نشر مرتزق سوري صوراً له وهو في طرابلس حاملاً جهازاً لاسلكيا في إحدى الصور، فيما نشر صوراً أخرى وهو يرتدي الزي العسكري، ويعترف بأنه وصل إلى ليبيا.

وأكد المحجوب في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” أن إرسال أنقرة للمرتزقة السوريين إلى ليبيا، وتحديداً إلى طرابلس، لن يُثني عزيمة الجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب.

وفي إشارة إلى أن غاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إرسال هؤلاء المرتزقة لا تنحصر في دعم تشكيلات الوفاق المسلحة فقط، قال المحجوب إن أردوغان يستخدم المقاتلين كورقة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي، باعتبار أنها الوُجهة الأولى لهم حال قرروا الفرار من ليبيا.

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