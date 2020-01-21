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السراج يكشف حقيقة الاستعانة بمرتزقة أردوغان

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

لم ينفي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وجود مرتزقة لأردوغان يقاتلون في صفوف  قوات حكومة الوفاق.

وقال السراج في إجابته على سؤال لـ BBC عربي حول وجود سوريين في صفوف قوات الوفاق “نحن لا نتردد في التعامل مع أي طرف في مساعدتنا لدحر هذا الاعتداء بأي طرقة كانت ولنا الحق فنحن في حالة دفاع عن النفس شرعية” وأضاف: أن حكومته تتعرض لما وصفها “محاولة إنقلابية” وأردف: من يحاول إعطاءنا دروس في هذا الأمر عليهم أن يقولوا لنا كيف يتعاملون مع محاولات الانقلاب على السرعية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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