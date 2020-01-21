الاتحاد الأوروبي يؤكد أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال الوساطة الأممية

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أن الحل المستدام الوحيد للأزمة في ليبيا يكون من خلال جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي وضعت احتياجات الشعب الليبي في المقدمة.

وحسب بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد، جوسيب بوريل فإن العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون هي وحدها التي يمكن أن تنهي الصراع وتحقق السلام الدائم.

البيان أكد التزامه بالقيام بدور مهم في متابعة مؤتمر برلين والإسهام على أفضل وجه بمراقبة وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة.

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