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الإتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب غير الشرعي شرق المتوسط

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كلف وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعداد عقوبات ضد الأفراد والكيانات في تركيا المسؤولين عن تنفيذ أعمال الاستكشاف الجيولوجي في منطقة شرق المتوسط.

مفوض شؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام جلسة المجلس الأوروبي في بروكسل قال:” ناقشنا الوضع بشأن عمليات الحفر الجديدة التي تجريها تركيا في البحر المتوسط،ووزير الخارجية القبرصي أبلغنا بذلك”.

وأضاف:” اتفقنا على مطالبة السلطات المختصة في المجالس بوضع اللمسات النهائية على القائمة السوداء للأفراد والكيانات في تركيا،المسؤولة عن أعمال الحفر غير القانونية والتي يجب فرض عقوبات عليها”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اول من يستحق فرض عقوبات هو السلطان المعتوه اردوغان يجب تجميد ارصدته هو واسرته التى نهبها من اموال الشعب التركى حتى تعود للشعب التركى بعد اسقاط هذا المجرم المكروه لدى غالبية الشعب التركى

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