الثني يتفقد سير عمل جهاز الشرطة القضائية

ليبيا – تفقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الاثنين سير عمل جهاز الشرطة القضائية وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الجهاز عبداللطيف بوهدمة في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أوضاع الجهاز والاستعدادات الجارية لاستقبال دورة للضباط إضافة إلى أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي يشرف عليها جهاز الشرطة القضائية.

وبدوره، قدم بوهدمة خلال الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد تقريرا حول المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل.

ومن جهته،أكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة إيجاد أفضل الحلول لضمان سير العمل على أكمل وجه.

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